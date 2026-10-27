Bloqueos en Carreteras Hoy 27 de Octubre 2026: En Estos Tramos Hay Afectaciones

Si vas a transitar en alguna carretera del país, considera que este martes hay afectaciones en distintos tramos, de acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Por lo anterior, toma en cuenta las condiciones del camino antes de iniciar tu recorrido.

En N+ te compartimos diariamente información vial para que puedas planear tus traslados, conocer las condiciones de las carreteras y anticipar posibles contratiempos en tus viajes.

Lista de carreteras con bloqueos

2:13 horas: hay afectaciones viales en el km 4 de la autopista Chamapa-Lechería, en el punto hay manifestantes.

6:31 horas: Capufe reportó carga vehicular del km 41 al 33 de la autopista México-Querétaro.

7:31 horas: reducción de carriles en el km 55 de la autopista La Tinaja-Isla debido a que un tracto camión tuvo una falla mecánica.

8:02 horas: en el km 214 de la autopista La Carbonera-Puerto México hay afectaciones a la circulación, con reducción de carriles por las labores de limpieza tras un accidente.

8:21 horas: se restableció la circulación en el km 214 de la autopista La Carbonera-Puerto México.

8:37 horas: se restablece la circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del km 4, con dirección a Lechería. El paso permanece con reducción de carriles, por lo que se registra intensa carga vehicular en la zona.

9:34 horas: reabrieron la circulación en la autopista Chamapa-Lechería. En la zona hay tránsito lento: Bloqueo en Autopista Chamapa-Lechería Hoy: Alternativas Viales por Paro de Transportistas.

10:13 horas: en el km 263 de la Autopista Cd. Mendoza-Córdoba, rumbo a Córdoba, hay manifestantes.

10:53 horas: por labores de mantenimiento del km 158 al 148 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la CDMX, hay afectaciones a la circulación.

11:00 horas: sigue el bloqueo en cerca del km 166 +000 en la autopista Ejército Mexicano.

11:08 horas: comienzan a llegar transportistas a la México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, Estado de México. Tendrán una reunión con las autoridades.

11:39 horas: manifestantes se encuentran en el km 134 de la Autopista Puebla-Acatzingo, rumbo a Acatzingo, no hay cierre a la circulación, sin embargo, Capufe exhortó a manejar con precaución.

12:39 horas: ocurrió un accidente en el km 22 de la Autopista Chamapa-Lechería, con dirección a Chamapa, donde un motociclista se accidentó.

12:48 horas: los manifestantes se retiraron de la Autopista Puebla-Acatzingo.

13:06 horas: manifestantes se encuentran en el libramiento Oriente de Saltillo, a la altura de la Plaza de Cobro La Carbonera, dirección Puerto México.

13:51 horas: un incidente en el km 56 de la Autopista México-Querétaro causó cierres a la circulación.

FBPT