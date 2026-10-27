Movilidad

Bloqueos en Carreteras Hoy 27 de Octubre 2026: En Estos Tramos Hay Afectaciones

Accidentes viales, manifestaciones y trabajos de mantenimiento complican la circulación en distintas vías del país

Bloqueos en XalapaBloqueo de transportistas en Xalapa, Veracruz, el pasado 26 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro
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