¿Hay Bloqueo de Transportistas Hoy en CDMX? Anuncio tras Reunión de Canacar y Segob Zona Centro

Luego del paro nacional y bloqueos en varios puntos de acceso a la Ciudad de México (CDMX), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) sostuvo una mesa de diálogo con autoridades federales.

Esta madrugada, en un mensaje en redes sociales, la organización indicó que informaría sobre los avances de la negociación.

"Estimados compañeros autotransportistas de carga, hacemos de su conocimiento que el día de hoy, martes 27 de octubre, darán inicio las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Informaremos oportunamente los avances que resulten de este encuentro".

Así lo indicó la Canacar en un breve comunicado, firmado también por la H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales y la Federación Mexicoamericana de Transportistas AC (FEMATRAC).

Más tarde, luego de las 11:00 horas, la Secretaría de Gobernación informó que dichas organizaciones se comprometieron a retirar de forma definitiva los bloqueos que realizaban en distintos puntos carreteros del país y a suspender sus manifestaciones.

El compromiso se pactó en la reunión de trabajo en la que también se acordaron mesas de diálogo con las dependencias competentes.

En su primera comunicación, la Canacar no había precisado si este martes nuevamente habría una jornada de protestas en vialidades de acceso a la CDMX o en estados del país, como ocurrió el lunes, aunque transportistas se congregaron en varias zonas desde esta mañana.

Alrededor de las 10:30 horas, unidades de carga comenzaron a llegar a la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro; mientras que otro grupo siguió con protestas pacíficas en la autopista Chamapa-Lechería, con dirección al norte.

Ayer, miembros de esas organizaciones realizaron una jornada de protestas en el país, lo que colapsó la circulación en varias zonas.

En la zona metropolitana hubo afectaciones en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y México-Toluca, así como en la Calzada Vallejo.

Además, se reportaron movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de protesta, 858 participantes y 691 vehículos.

El objetivo del llamado “Paro Nacional de Transportistas” fue para exigir al Gobierno Federal la implementación de soluciones y la obtención de resultados concretos que contribuyan a atender y resolver la problemática que enfrenta el sector del transporte nacional.

Demandaron la atención de los puntos como:

Mayor seguridad en carreteras: piden reforzar la vigilancia para prevenir robos, extorsiones y otros actos de violencia contra los operadores.

Reducción de impuestos: solicitan disminuir la carga fiscal que enfrenta el sector y revisar las condiciones económicas que afectan su actividad.

Indemnización por vehículos robados: exigen que las aseguradoras de las autopistas los indemnicen cuando una unidad es robada y no logra ser recuperada.

SPB