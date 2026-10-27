Movilidad

¿Hay Bloqueo de Transportistas Hoy en CDMX? Anuncio tras Reunión de Canacar y Segob Zona Centro

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga emite breve comunicado luego de paro nacional y jornada de protestas en México

Caravana de transportistas en la autopista México-Pachuca, el 26 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroCaravana de transportistas en la autopista México-Pachuca, el 26 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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