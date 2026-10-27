¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Protestas del IMSS y Activistas Colapsarán Avenidas

Toma tus precauciones: trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y varios grupos de activistas saldrán hoy a las calles de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde habrá posibles bloqueos por las manifestaciones de este martes, 27 de octubre de 2026.

Manifestación de trabajadores del IMSS

Trabajadores de las guarderías del IMSS se van a concentrar en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 13:00 horas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la agenda de movilizaciones de hoy.

Los trabajadores de Las guarderías del IMSS realizarán una asamblea para acordar las próximas actividades en demanda de un salario digno y prestaciones justas, plantillas suficientes, mejores condiciones de trabajo y reconocimiento profesional, detalló la SSC.

A las 15:30 horas, se tiene previsto que sostengan una plática sobre el salario con expertos del Centro Multidisciplinario de Economía.

Además, se realizará la asamblea nacional de trabajadores del IMSS en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Calzada de Tlalpan 1036, colonia Nativitas, en la alcaldía Benito Juárez, a las 16:00 horas.

Los trabajadores discutirán el plan de acción a seguir en demanda de mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación del personal, presupuesto y abasto de insumos, previo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud.

Otras manifestaciones en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también alertó por otras manifestaciones que se realizarán este martes en la Ciudad de México.

A las 09:00 horas, familiares de un menor de edad, quien fue atropellado el 22 de octubre de 2025, se van a manifestar en los Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista 114, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir justicia.

A las 09:30 horas, la colectiva Brujas Incansables se concentrará en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro CDMX para acudir a Ciudad Judicial, donde se manifestarán para exigir transparencia y apego a la ley con la que operan los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, para que el personal aplique de forma estricta los protocolos de perspectiva de género e interés superior de la niñez, principalmente cuando existen antecedentes o presunción de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colectivo de Mujeres Bloquea Avenida Niños Héroes

A las 10:00 horas, el Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica IFA Orisa se concentrará en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la calle Londres 247, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en el marco del Día Internacional de la Libertad Religiosa, para exigir el cese inmediato a la discriminación, estigmatización y violencia religiosa, así como un marco de regulación, respeto y protección para garantizar el libre ejercicio de culto.

A las 16:00 horas, el grupo Tejido Antifascista se reunirá en el Ángel de la Independencia para manifestarse en contra del uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por parte de las autoridades del Estado durante las movilizaciones y marchas que se han realizado en el país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no descartó afectaciones viales por las movilizaciones de hoy en la Ciudad de México.

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Con información de N+.

RMT