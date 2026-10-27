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¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Protestas del IMSS y Activistas Colapsarán Avenidas

Aquí te decimos cuáles son las zonas afectadas por las manifestaciones de este martes en la Ciudad de México

Trabajadores del IMSS marcha en CDMXMarcha del IMSS en CDMX del 21 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy CDMX enfrenta bloqueos: IMSS y activistas toman las calles. Conoce las zonas afectadas y toma precauciones. Infórmate más en nuestras plataformas.

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