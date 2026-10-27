Trabajadores del IMSS Salen a las Calles de CDMX: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen programadas dos actividades en la Ciudad de México (CDMX) este martes, con las que buscan impulsar demandas relacionadas con sus condiciones laborales, el aumento salarial y la asignación de recursos para el sector salud.

Los bloqueos y reuniones se realizarán en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. La primera actividad está convocada para las 13:00 horas por trabajadoras de guarderías del IMSS, será en las oficinas centrales del Instituto.

A las 16:00 horas habrá un encuentro de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Definirán las próximas acciones de su movimiento. Entre sus exigencias están recibir un salario digno, contar con prestaciones justas para todas las categorías y disponer de plantillas de personal suficientes.

Como parte de las actividades, a las 15:30 horas se contempla una plática sobre el salario, impartida por especialistas del Centro Multidisciplinario de Economía.

Entre las organizaciones que respaldan esta actividad se encuentran la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, el Grupo de Investigación sobre Precariedad Laboral del Sector Salud en México y la Unión Nacional de Enfermería Mexicana.

Además, existe la posibilidad de que otros grupos vinculados con el sector salud se sumen a las expresiones públicas previstas al exterior del recinto, tanto al inicio como al término del encuentro.

FBPT