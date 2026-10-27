Movilidad

Trabajadores del IMSS Salen a las Calles de CDMX: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos?

Personal de guarderías y otros trabajadores realizarán actividades este martes para exigir aumentos salariales, prestaciones y mejores condiciones laborales

Trabajadores del IMSSTrabajadores del IMSS marcharon el pasado 21 de octubre de 2026 rumbo al Zócalo. Foto: Cuartoscuro

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