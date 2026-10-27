Hay Cierre Hoy en Reforma CDMX: Alternativa Vial a Bloqueo en Esta Zona

Los automovilistas que circulan por Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), enfrentan afectaciones viales debido al cierre de los carriles centrales en el tramo comprendido entre la Estela de Luz y la glorieta del Ángel de la Independencia.

La restricción está relacionada con los preparativos para un evento deportivo programado para el miércoles 28 de octubre.

El cierre obliga a los conductores a utilizar los carriles laterales para avanzar por esta vialidad, situación que complica el tránsito para quienes se desplazan desde Anillo Periférico hacia avenida Insurgentes y buscan continuar su recorrido por Reforma en dirección al centro de la capital.

Si necesitas dirigirte al centro o buscas evitar el congestionamiento en Paseo de la Reforma, puedes utilizar las siguientes alternativas viales:

Avenida Chapultepec es una opción para rodear el tramo afectado.

Circuito Interior.

Este 28 de octubre, se llevará a cabo el Show Run de "Checo" Pérez a partir de las 10:00 horas, en Reforma, donde hará una exhibición.

FBPT