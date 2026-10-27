Movilidad

Hay Cierre Hoy en Reforma CDMX: Alternativa Vial a Bloqueo en Esta Zona

La circulación está afectada en los carriles centrales, desde la Estela de Luz

Cierres en Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma, Ciudad de México, con afectaciones viales debido a cierres. Foto: N+

Afectaciones viales en Paseo de la Reforma

Afectaciones viales en Paseo de la Reforma este martes 27 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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