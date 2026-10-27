IMSS Presenta las 12 Acciones del Plan Integral para Mejorar Condiciones de Trabajadores

Durante la conferencia matutina de este martes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó un plan de 12 acciones para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los servicios que brinda la institución, con un plazo de 120 días para cumplir los compromisos anunciados.

El incremento salarial del 8% será recibido a partir de este 27 y 28 de octubre por 504 mil trabajadores en activo del IMSS, como parte del plan de 12 acciones que deberán cumplirse en un plazo de 120 días, entre el 27 de octubre al 24 de febrero de 2027.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Incremento salarial del 8%

Basificación: 10 mil 939 trabajadores.

Contratación: 2 mil 500 médicos especialistas.

Incorporación de 100 equipos médicos de alta tecnología

Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio

Renovación de 18,016 camillas y camas nuevas.

Instalaciones y mantenimiento permanente de la infraestructura del instituto.

Garantizar los Insumos y material de curación y medicamentos

Garantizar el surtimiento de recetas

Abatimiento del rezago quirúrgico: realizar 31 mil 701 cirugías mediante jornadas y durante los fines de semana.

Evitar el cierre de agendas por el fin de año.

Fortalecer los servicios de atención de urgencias.

En materia de basificación, Zoé Robledo informó que trabajadores del IMSS que cubren guardias, vacaciones o incapacidades tendrán una plaza de base como parte del proceso previsto para los próximos 120 días. El director general del instituto señaló que el procedimiento ya comenzó desde la quincena pasada.

El funcionario señaló que la implementación de una agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de consulta de especialidad durante diciembre, con el objetivo de evitar que se suspenda o se cierre la programación de consultas por el fin de año.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trata de un programa emergente orientado a mejorar la atención que brinda el IMSS y las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores del instituto.