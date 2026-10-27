Política

IMSS Presenta las 12 Acciones del Plan Integral para Mejorar Condiciones de Trabajadores

Contempla medidas enfocadas en atender las necesidades del personal del Seguro Social

IMSS Presenta las 12 Acciones del Plan Integral para Mejorar Condiciones de TrabajadoresIMSS Presenta las 12 Acciones del Plan Integral para Mejorar Condiciones de Trabajadores. Foto: Presidencia de la República

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IMSS anuncia plan para fortalecer servicios: 2,500 médicos especialistas, 31,701 cirugías y 18,016 camas nuevas.

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