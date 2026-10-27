Política

Sheinbaum Pide que ASF Audite Todos los Contratos tras Renuncia de Taddei al INE

La mandataria solicitó una revisión amplia de los recursos públicos, los sueldos y los acuerdos con proveedores del organismo electoral

Sheinbaum Pide que ASF Audite Todos los Contratos tras Renuncia de Taddei al INELa Presidenta de México Pide a la Auditoría Superior de la Federación Revisar Contratos del INE. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum solicita auditoría completa al INE por parte de la ASF. Recursos y contratos bajo la lupa.

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