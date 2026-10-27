Sheinbaum Pide que ASF Audite Todos los Contratos tras Renuncia de Taddei al INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión amplia de los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en administraciones anteriores, y solicitó que se transparenten los recursos públicos, los contratos y los sueldos del organismo.

La Presidenta recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando Pablo Gómez estaba al frente, congeló las cuentas de empresas señaladas por presuntas irregularidades, pero un amparo permitió quitar la medida y que continuaran operando. Por ello, consideró necesario revisar el caso y que las autoridades correspondientes actúen conforme a sus atribuciones para esclarecer los señalamientos y garantizar la transparencia.

Sheinbaum consideró necesario que se realice una revisión amplia de los señalamientos relacionados con el INE, sin limitarse al último año, para que los resultados sean transparentes y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

La Presidenta señaló que los recursos involucrados son públicos y que, aunque los partidos políticos también están sujetos a la fiscalización del INE, el propio organismo electoral debe ser auditado.

La mandataria insistió en que la ASF debe realizar las auditorías correspondientes a los años que considere necesarios, de acuerdo con sus atribuciones, y revisar todos los aspectos relacionados con el INE. Subrayó que ningún elemento debe quedar fuera de la transparencia y que deben hacerse públicos todos los recursos, contratos y sueldos del organismo electoral.

Sheinbaum consideró que es un buen momento para transparentar los recursos y contratos del INE, tanto durante la actual gestión como en la que asuma próximamente, y señaló que la revisión debería realizarse antes de que termine el año.

La presidenta agregó que, si existen señalamientos sobre posibles actos ilícitos o conflictos de interés, corresponde a las consejerías del instituto proceder en el ámbito de sus atribuciones.