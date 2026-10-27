¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos este 27 de Octubre 2026

Todos los días se registran sismos en México, principalmente en el sur del país, y algunos pueden sentirse en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no siempre se activa la alerta sísmica; aquí te decimos dónde tembló hoy, 27 de octubre de 2026.

Cabe destacar que el territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Sismos hoy en México

Este martes 27 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha registrado estos temblores:

04:15 horas: Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Pochutla, Oaxaca.

05:27 horas: Magnitud 4.2 con epicentro en Santa Rosalía, Baja California Sur.

06:01 horas: El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud preliminar 5.1 en Arriaga, Chiapas; posteriormente, ajustó a 4.6.

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06:25 horas: Sismo de magnitud 4.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

07:49 horas: Temblor con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.4.

09:45 horas: Magnitud 4.4 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El Sismológico Nacional informó que suman 3,219 réplicas, hasta el corte de hoy, por el fuerte sismo de magnitud 7.4 del 17 de julio de 2026 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la mayor de 6.5.

Chiapas activa protocolo de emergencia por sismo

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que se activaron los protocolos de emergencia por el sismo de magnitud 4.6 en Arriaga, "para conocer la situación en cada municipio y realizar las verificaciones correspondientes".

“Espero de corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien. Les pido mantener la calma y estar atentos a la información oficial. Lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todas y todos”, apuntó el gobernador.

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Con información de N+.

RAR/RMT