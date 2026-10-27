Sociedad

¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos este 27 de Octubre 2026

Así es el reporte del Servicio Sismológico Nacional este martes

Trabajadores desalojan edificios por simulacro en CDMXTrabajadores desalojan edificios por simulacro en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 27 de octubre, México sintió temblores en Oaxaca, Baja California Sur y Chiapas. Conoce los detalles de estos sismos y la actividad sísmica en el país.

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