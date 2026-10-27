Seguridad

Decomisan 6 Toneladas de Cigarros Apócrifos Durante Cateos en CDMX

Elementos de seguridad federales y capitalinos aseguran cientos de cajas de ese producto en la alcaldía Cuauhtémoc

Policías de la SSPC custodian las cajas de cigarros apócrifos decomisados en CDMX. Foto: @GabSeguridadMXPolicías de la SSPC custodian las cajas de cigarros apócrifos decomisados en CDMX. Foto: @GabSeguridadMX
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