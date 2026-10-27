Decomisan 6 Toneladas de Cigarros Apócrifos Durante Cateos en CDMX

Fuerzas de seguridad federales y capitalinas aseguraron 547 cajas de cigarros apócrifos durante operativos en la Ciudad de México (CDMX), informó este martes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

A través de redes sociales, detalló que en total se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc.

En los despliegues de seguridad, realizados por elementos de las Secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, se aseguraron las 547 cajas de cigarros apócrifos.

De acuerdo con las instancias, la mercancía corresponde a un peso aproximado de seis toneladas.

“El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para desarticular las redes de comercialización ilegal, combatir el contrabando y otras conductas ilícitas que afectan la economía formal y la seguridad del país”, apuntó.

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En un comunicado posterior, detalló que la investigación inició con el seguimiento a actividades relacionadas con la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde se aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

Al realizar un seguimiento del caso, los agentes identificaron cuatro inmuebles utilizados para almacenar cigarros destinados a su distribución final, por lo que un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Posteriormente, se desplegó un operativo coordinado en inmuebles ubicados en la colonia Morelos, donde se localizaron 236 y 311 cajas de cigarros.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones. Mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

SPB