Seguridad

Buscan Operadores de Máquinas Tragamonedas, Demostrar que su Labor Es Legal

El negocio de las máquinas tragamonedas ha sido estigmatizado debido a su vinculación con grupos criminales. Sin embargo, existe una asociación que busca demostrar que operan legalmente

Máquinas tragamonedas en un establecimiento.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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