Buscan Operadores de Máquinas Tragamonedas, Demostrar que su Labor Es Legal

Desde niña María de la Luz Cabañas, se ha dedicado a la operación de máquinas de juegos y padecido la estigmatización del giro. Para ella es un trabajo honesto.

“Nos quieren hacer ver que nosotros somos los culpables, y que somos delincuentes, que estamos con la delincuencia, perdón, no es así. Porque desde los años 80 nos vienen atacando, nos vienen diciendo que nosotros, desde el videojuego, somos parte de la delincuencia”, indicó.

A diferencia de los criminales y grupos que hacen negocio fuera de norma, existen los maquineros que operan con las licencias y permisos necesarios.

“Mis hijos saben reparar una máquina, mis sobrinos, de verdad es un trabajo bien bonito, es un trabajo que dignifica”, afirmó María de la Luz.

La Unión Nacional de Maquineros está conformada por más de 110 mil familias de todo el país. Esta asociación busca demostrar que sus máquinas no son ilegales.

Como lo aseguró Cabañas:

“Estas máquinas son de entretenimiento, estas máquinas son de habilidad y destreza, no es azar, el azar es lo que caiga, como sea o como esté programado algo, aquí tu intervienes en la máquina”.

Juan Carlos Chávez, operador de tráiler y usuario de estas máquinas, señaló:

“Vengo aquí para jugar y para sacar un poco el estrés del trabajo, soy operador de tráiler y aquí vengo todos los días”.

Denuncian que sus locales siempre son blanco de los operativos, y que, aunque presenten sus documentos, los agentes se llevan las máquinas.

Por su parte Araceli Gutiérrez Caballero, presidenta de la UNAMA, indicó:

“Sí pagamos impuestos, tampoco necesito que me regulen, yo ya tengo una actividad económica y un régimen, yo pago mis impuestos, yo tengo mis facturas”.

Señalan que los locales que operan en la clandestinidad y sin documentación, normalmente no son molestados.

“¿Sabes por qué se meten con nosotros? Porque somos gente de trabajo, no somos gente de armas, yo solo sé trabajar mis maquinitas”, aseguró Gutiérrez Caballero.

Señalan también la nula cadena de custodia de las máquinas, el robo de las monedas que van dentro, el resguardo inadecuado y los largos plazos para recuperarlas. Jurídicamente, nada procede.

“Ellos saben que no te pueden debatir en juicio, por eso no abren carpetas”, precisó

Gutiérrez.

La asociación cuenta con un estudio expedido por un perito adscrito a la FGR, el cual, indica que:

"Respecto al funcionamiento mecánico de las máquinas de pinball, estas no dependen del azar, ya que el usuario interactúa con la máquina a través de una palanca de juego con resorte, la cual le da el empuje inicial a cada una de las bolas de juego".

Además, la UNAMA, cuenta con un juicio de amparo, el cual determina desincorporar de los artículos, 3, 7 y 12 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para que se continúe colocando las máquinas electromecánicas operadas con monedas.

Alicia Pineda labora en uno de estos establecimientos, tiene seguro social y prestaciones. Cada que levanta la cortina, le preocupan los operativos.

“Claro, el temor de quedarse sin trabajo, de no poder aportar en la casa, no poder llevar sustento”, indicó.

Alexis Ariel, otro usuario de las máquinas, aseguró que acude después del trabajo y que en una tarde se ha llevado hasta mil 300 pesos.

“En una tarde me llevé 1,300 con 150. Después del trabajo vengo aquí a jugar un rato”.

El gremio exige un alto a las violaciones a sus derechos, ya que, en algunos casos, aseguran, los policías les han sembrado droga para intervenirlos.

“Si quisieran acabar con nosotros, lo que van a estar y lo que se va a meter realmente, ahora si va a ser la delincuencia”, explicó María de la Luz Cabañas.

Con información de Julio Silva.

LECQ