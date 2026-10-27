Concentraciones y Rodadas Afectarán la Movilidad en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 27 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 1 rodada ciclista y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

La Colectiva “Brujas Incansables” se concentrarán a las 09:30 horas en la estación Niños Héroes, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en avenida Niños Héroes y Doctor Velasco, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Trabajadoras de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social se reunirán a las 13:00 horas, en las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Bikers Stunt rodarán a las 22:00 horas de Taller Biker Stunt en avenida Orizaba 154, colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero con destino al Templo de San Hipólito y San Casiano Zarco 12, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Galactibikers rodarán a las 19:45 y 20:15 horas del Deportivo “Miguel Alemán”, en Lindavista sin número, colonia Lindavista; de Jardín Euzkaro, en Caso y Calzada de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes con destino a Casa de los Duendes, en Ojo de Agua, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ