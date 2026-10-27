Educación

Suspenden Clases Presenciales en el ITVER por Hallazgo de Explosivos en Veracruz

Autoridades educativas siguen las recomendaciones preventivas luego de que se detectara una situación de riesgo en el plantel

ITVER cierra temporalmente tras descubrir material peligrosoITVER cierra temporalmente tras descubrir material peligroso. Foto: Protección Civil Municipal Veracruz

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Suspenden actividades en el ITVER tras descubrir material explosivo. Protección Civil de Veracruz recomienda precaución

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