Suspenden Clases Presenciales en el ITVER por Hallazgo de Explosivos en Veracruz

Fueron suspendidas las actividades presenciales, académicas y administrativas en el instituto tecnológico de veracruz, come medida preventiva tras el hallazgo de material químico en uno de los laboratorios del plantel.

A través de un comunicado, las autoridades educativas informaron que por recomendaciones de protección civil de veracruz, se acordó esta medida a fin de garantizar la integridad los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mientras tanto, se efectúa la revisión de las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas en los laboratorios institucionales.

Cabe recordar, que este lunes fueron evacuados más de 5 mil 700 estudiantes y 600 docentes, luego de que un docente localizó material explosivo que estaba almacenado.