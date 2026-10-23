¿Hay Clases el Lunes 2 de Noviembre 2026? Fechas del Mega Puente en Calendario SEP, UNAM e IPN

El Día de Muertos 2026 está cada vez más cerca, y al ser una de las festividades más representativas de la cultura mexicana, los estudiantes se preguntan si hay clases el lunes 2 de noviembre y mega puente, de acuerdo con los calendarios escolares de la SEP, UNAM e IPN.

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Es importante señalar que el 2 de noviembre, fecha principal del Día de Muertos, no es considerado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso obligatorio, por lo que las personas sí deben trabajar de forma cotidiana.

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SEP: ¿Hay clases el 2 de noviembre 2026 en preescolar, primaria y secundaria?

El calendario escolar de la SEP 2026-2027 sí contempla la suspensión de clases el próximo lunes 2 de noviembre en las escuelas de educación básica, por lo que los estudiantes tendrán el día libre y no deberán acudir a sus planteles.

Sin embargo, las buenas noticias para los niños y adolescentes no se quedan ahí, ya que podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días de descanso, pues no habrá clases desde el viernes 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre, de ahí que regresarán a sus escuelas hasta el martes 3.

¿Hay clases el lunes 2 de noviembre en la UNAM o el IPN?

El calendario escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, anual y semestral, también considera como días inhábiles el 1 y 2 de noviembre de 2026, por lo que esos días habrá suspensión de clases y de actividades administrativas.

De igual manera, el Instituto Politécnico Nacional tiene señalados el 1 y 2 de noviembre como días de descanso por acuerdo sindical, por lo que no habrá clases ni actividades de ningún tipo.

En ambos casos, los estudiantes de estas instituciones podrán disfrutar de un puente de tres días de descanso y deberán presentarse el martes 3 de noviembre para continuar con la programación del ciclo escolar.

PPP