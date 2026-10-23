Educación

¿Hay Clases el Lunes 2 de Noviembre 2026? Fechas del Mega Puente en Calendario SEP, UNAM e IPN

Consulta si en el Día de Muertos 2026 hay clases en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universidades

Checa si Hay Clases el Lunes 2 de Noviembre 2026El Día de Muertos se celebra el próximo 2 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro
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