Maru Campos Señaló a Jáuregui de Corrupción en Reunión: Ernestina Godoy

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, dio a conocer los detalles de la reunión que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y lo que hablaron sobre el caso del exfiscal del estado, César Jáuregui.

"Yo me reuní con la gobernadora de Chihuahua en mi oficina; ella me pidió una reunión y con todo gusto yo la recibí. Estuvo en la oficina un buen rato", confirmó Ernestina Godoy.

Durante el encuentro, la titular de la Fiscalía General de la República se hizo acompañar de David Boone, el fiscal especializado de Control Regional. "Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su ex fiscal y que era una persona corrupta", añadió.

Godoy detalló que la gobernadora de Chihuahua señaló a César Jáuregui de tener casinos y prestanombres. "Que nos iba a dar la información y eso desde luego hace que la fiscalía abra una nueva línea de investigación", precisó.

"Una de las cosas que también me comentó y lo acordamos: ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la federación, que es delitos contra la ley de seguridad nacional, traición a la patria, y ellos iban a ir por delitos del fuero común", mencionó la funcionaria federal.

Sobre esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el pasado 20 de octubre, haber exonerado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de la detención del exfiscal de la entidad, César Jáuregui, por el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

En la conferencia mañanera de ese martes, la mandataria dijo que no es su papel exonerar a Maru Campos y que, en todo caso, le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar hasta dónde hay pruebas y determinarlo.

“Hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba para pedir una orden de cateo o de lo que dependa del delito a un juez, y el juez determine”, señaló.

Sheinbaum también rechazó las versiones sobre un supuesto pacto que habría consistido en la detención del exfiscal de Chihuahua a cambio de otorgar una embajada a Maru Campos.

“La justicia está por encima, incluso, de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó.

Sobre el operativo realizado en la comunidad El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril de 2025, en el que supuestamente participaron elementos del Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la mandataria mexicana consideró que “no debería nunca de haber ocurrido porque esa carretera es muy peligrosa, es muy sinuosa. Si vas a alta velocidad, tiene un riesgo muy alto que ocurra un accidente”.

“Fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido, solamente para ir a ver un laboratorio”, subrayó.

A partir de ahí, la Fiscalía General de la República inició una investigación por la presunta presencia de agentes estadunidenses en un operativo en tierra, por lo que llamó a declarar a autoridades de Chihuahua, y encontró que el exfiscal "violó la Ley de Seguridad Nacional".

“La Fiscalía General de la República hace lo propio con esta persona (César Jáuregui). Las pruebas tienen que presentarse, como siempre, por la vía legal”, indicó.