Política

Maru Campos Señaló a Jáuregui de Corrupción en Reunión: Ernestina Godoy

La titular de la FGR dio a conocer los detalles de la reunión que sostuvo la gobernadora de Chihuahua y lo que hablaron con relación al caso del exfiscal del estado

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