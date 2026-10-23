Política

‘No Debe Haber Sombra de corrupción’, Dice Sheinbaum por Señalamientos al INE

Ante las acusaciones contra Guadalupe Taddei, la mandataria llamó a hacer auditorías al órgano electoral

Guadalupe Taddei, presidenta del INEGuadalupe Taddei, presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

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