‘No Debe Haber Sombra de corrupción’, Dice Sheinbaum por Señalamientos al INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investiguen las presuntas irregularidades señaladas en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), supuestamente relacionadas con una persona vinculada con la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, respondió la mandataria en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre los supuestos nexos entre la titular del órgano electoral y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del instituto.

“Yo creo que tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y no debe haber ninguna sombra, sesgo, nada, ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución y menos en el INE porque estamos entrando en un proceso electoral”, señaló la mandataria en conferencia de prensa.

En medio de los cuestionamientos de la oposición y las exigencias de renuncia de la presidenta del INE, Sheinbaum Pardo dijo que se deben hacer las auditorías correspondientes conforme marque la ley.

“Eso depende de ella; yo solo digo que creo que es relevante que no debe haber ninguna sombra de corrupción; tienen que hacerse las auditorías que tengan que hacerse.

Más allá de eso, depende de las decisiones de las personas, de cada quien”, señaló.

Ante los señalamientos y presiones de la oposición para renunciar, la consejera presidenta del INE afirmó que no dejará el cargo y recurrió a la autonomía del INE para defender su posición.

Dijo que los cuestionamientos dirigidos a la presidencia del organismo pueden afectar la percepción del INE y pidió a los partidos utilizar los cauces legales para plantear sus inconformidades.

TLS