Vance se Fortalece a Huracán Categoría 2 en el Pacífico Mexicano

El huracán Vance se fortaleció la tarde de este viernes a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

El centro del ciclón se localiza a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 7 kilómetros por hora.

La circulación del huracán refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en costas del sur de México, así como oleaje elevado, añadió el SMN.

Vance continuará intensificándose, mientras se aproxima lentamente al estado de Jalisco, señaló por su parte el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

AMP