¿Cuándo Será Huracán Categoría 3 Vance? Marina Informa Día en Que Se Intensificará

El huracán Vance podría alcanzar la categoría 3, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Marina (Semar), que mantiene bajo vigilancia al sistema por su posible intensificación y desplazamiento hacia el norte-noroeste en el océano Pacífico.

En su reporte de las 9:00 horas de este viernes, la dependencia informó que Vance se encontraba como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 km/h.

¿Cuándo alcanzará Vance la categoría 3?

El huracán Vance podría convertirse en categoría 3 durante las próximas 24 horas, es decir, el próximo sábado 24 de octubre.

Si se cumple el pronóstico, el sistema podría presentar vientos sostenidos de hasta 185 km/h, rachas de 222 km/h y oleaje de entre cinco y seis metros en las inmediaciones del ciclón.

La evolución de Vance dependerá de las condiciones que encuentre durante su desplazamiento, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de su trayectoria e intensidad.

A las 9:00 horas del 23 de octubre, el centro del huracán se localizaba a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora. Según la Semar, en ese momento se encontraba fuera de la Zona Económica Exclusiva de México.

Pese a su ubicación, la circulación del ciclón favorece condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en zonas del sur del país.

La presencia de Vance puede reforzar la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de generar rachas de viento y aumento del oleaje, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el océano Pacífico ha registrado una actividad intensa. Hasta el momento, se han contabilizado 19 ciclones, una cifra que se encuentra dentro del pronóstico inicial, que estimaba entre 18 y 21 sistemas para este periodo.

Durante el último mes, cinco ciclones alcanzaron la categoría de huracán mayor, es decir, categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson: Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy. Estos sistemas se desarrollaron de manera consecutiva en aguas del Pacífico cercanas a México y estuvieron asociados con lluvias intensas, oleaje elevado, inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves, además de daños materiales y pérdidas económicas en distintas comunidades.

El huracán Simon fue uno de los sistemas más intensos de este periodo. Se formó como tormenta tropical el 7 de octubre, mientras Rachel avanzaba hacia Baja California, y tres días después alcanzó la categoría 4.

FBPT