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¿Cuándo Será Huracán Categoría 3 Vance? Marina Informa Día en Que Se Intensificará

El ciclón se desplaza sobre el océano Pacífico; las autoridades lo mantienen en vigilancia

Huracán Simón causó lluvias en AcapulcoEl pasado 9 de octubre, un huracán causó lluvias en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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