Pronóstico del Clima para Nuevo León; Prevén Lluvias

Las condiciones meteorológicas mantendrán un ambiente templado en la Zona Metropolitana, con cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones hacia el cierre de la jornada.

Para este viernes 23 de octubre, en Monterrey se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 19 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Durante la mañana se registraron condiciones nubladas y lluvias ligeras en algunos sectores del área metropolitana.

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Por la tarde, el termómetro oscilará entre los 25 y 27 grados, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado. Aunque la probabilidad de lluvia será baja durante buena parte de la tarde, las condiciones podrían cambiar al anochecer.

El pronóstico señala un incremento en la posibilidad de chubascos durante la noche, principalmente entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando también se prevé un descenso de la temperatura hasta los 22 grados.

Para quienes tengan actividades al aire libre o traslados durante la noche, se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles precipitaciones.

Las condiciones podrían variar entre los municipios de Nuevo León, por lo que es importante consultar los reportes correspondientes a cada zona.