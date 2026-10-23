Atienden a Nueve Pasajeros tras Choque de Transporte Público y Auto en Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron a atender un accidente entre una unidad de transporte público y un vehículo particular sobre el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, a la altura de la calle Emiliano Zapata en la ciudad de Puebla.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a nueve pasajeros que viajaban a bordo de la unidad de transporte público; Afortunadamente ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad por lo que no requirieron traslado a un hospital.

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Elementos de Protección Civil continúan trabajando para brindar atención oportuna y salvaguardar la integridad de la ciudadanía; Las autoridades competentes realizarán las investigaciones para fincar responsabilidades.

En otro hecho vial, un motociclista murió al impactarse contra el costado de un automóvil particular en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

El operador de la motocicleta circulaba sobre la 12 Oriente hacia La Recta a Cholula, pero al llegar a la 6 Norte colisionó aparatosamente contra el costado del vehículo color rojo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Motociclista tras Impactarse contra un Automóvil en Cholula, Puebla

El choque dañó severamente la puerta del conductor, rompió el vidrio y causó que el motociclista se golpeara contra la carrocería del vehículo y luego, tanto él como la motocicleta, cayeran al suelo.

Los vecinos y transeúntes pidieron que acudiera una ambulancia porque el hombre quedó gravemente lesionado, así como a los policías para cerrar la vialidad, ya que el accidentado terminó obstruyendo un carril de circulación.

Una vez que los paramédicos llegaron y lo valoraron, confirmaron que ya había fallecido debido a la colisión, razón por la que fue solicitada la presencia del personal de la agencia del ministerio público para realizar el levantamiento del cuerpo y fincar responsabilidades al conductor del automóvil, ya que presumiblemente fue esta la unidad la que realizó un corte de circulación a la motocicleta.

Con información de N+

MCS