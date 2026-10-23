Accidentes

Atienden a Nueve Pasajeros tras Choque de Transporte Público y Auto en Puebla

El accidente movilizó a cuerpos de emergencias sobre el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, a la altura de la calle Emiliano Zapata en la capital

Choque entre auto y transporte público moviliza a cuerpos de emergencias en PueblaAccidente entre auto y transporte público moviliza a cuerpos de emergencias. Foto: PC Puebla

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Choque en Puebla moviliza a cuerpos de emergencia en el Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Nueve pasajeros del transporte público reciben atención, sin heridas graves.

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