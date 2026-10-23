Accidentes

Accidentes en la Chamapa-Lechería y en Carretera de Edomex al AIFA: Reportan 2 Muertos

Los hombres perdieron la vida tras el volante de una motocicleta. El caso más reciente ocurrió cerca del mediodía en Tultitlán, rumbo al AIFA

La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo | Itzel Cruz Alanis

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