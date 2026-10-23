Accidentes en la Chamapa-Lechería y en Carretera de Edomex al AIFA: Reportan 2 Muertos

Viernes negro para los motociclistas. Dos conductores murieron en distintos hechos ocurridos en Tultitlán rumbo al AIFA, y otro más en el tramo Chamapa-Lechería, ambos en el Estado de México.

Se trata de dos hombres de entre 30 y 36 años, quienes perdieron la vida tras el volante de una motocicleta. El caso más reciente ocurrió cerca del mediodía en Tultitlán, rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

De acuerdo con el reporte de N+, el hombre de unos 35 años de edad presuntamente viajaba a exceso de velocidad y se impactó con la valla de contención, saliendo disparado por cuatro metros.

Personal de emergencia acudió al lugar en donde determinaron que ya no contaba con signos vitales. El vehículo quedó tendido en la valla, prácticamente partido en dos.

En otro hecho distinto, ocurrido por la mañana de este viernes, un motociclista murió atropellado por un camión de carga, metros adelante de la intersección con Chamapa-Lechería, con dirección a la Ciudad de México.

El motociclista fue atropellado y quedó prensado entre las llantas traseras de la unidad pesada que lo arrastró.

TLS