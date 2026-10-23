Alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana Sufre Paro Cardiorrespiratorio en Alberca

Una estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana fue trasladada a un hospital tras presentar un paro cardiorrespiratorio en la alberca del plantel, ubicado en la zona de Otay.

De acuerdo con información preliminar de Bomberos de Tijuana, la unidad de la estación número 4 llegó al lugar a las 16:03 horas del jueves, luego de recibir el reporte de la emergencia.

La paciente, una mujer de aproximadamente 18 a 20 años, fue reportada en código azul por paro cardiorrespiratorio y trasladada por personal de la Cruz Roja a un hospital en prioridad roja.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en que ocurrió la emergencia.

Información Carolina Váquez

APG