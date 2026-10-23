Accidentes

Alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana Sufre Paro Cardiorrespiratorio en Alberca

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a la joven en condición crítica a un hospital

Alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana Sufre Paro Cardiorrespiratorio en AlbercaAlumna del Instituto Tecnológico de Tijuana Sufre Paro Cardiorrespiratorio en Alberca | Foto: N+

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