Seguridad

Persecución Termina con Tres Detenidos y Aseguramiento de Armas en Tijuana, BC

Los agentes también localizaron un arma de utilería y aseguraron un vehículo con predenuncia de robo

Persecución Termina con Tres Detenidos y Aseguramiento de Armas en Tijuana, BCPersecución Termina con Tres Detenidos y Aseguramiento de Armas en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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