Persecución Termina con Tres Detenidos y Aseguramiento de Armas en Tijuana, BC

Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el delito de portación de armas de fuego en la colonia Lomas de San Martín, en Tijuana, donde también fue asegurado un vehículo con predenuncia de robo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Los hechos ocurrieron el jueves 22 de octubre, cuando agentes municipales detectaron un automóvil que circulaba a exceso de velocidad. Al notar la presencia policial, el conductor intentó evadir a los oficiales, pero terminó impactándose frente a la unidad patrulla.

Según el reporte de la corporación, el conductor descendió del vehículo e intentó huir mientras portaba lo que parecía ser un arma de fuego. Durante la intervención, también se le cayó una segunda arma. Ambas eran calibre 9 milímetros y fueron aseguradas por los agentes.

El conductor fue identificado como José ‘N’, de 22 años, mientras que los otros dos ocupantes eran Sandy ‘N’, de 21 años, y Hernán ‘N’, de 24.

Durante la inspección del automóvil, los oficiales localizaron un arma de utilería tipo fusil, calibre 4.5 milímetros. Además, al verificar los datos de la unidad, confirmaron que contaba con una predenuncia de robo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

APG