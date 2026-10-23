Seguridad

Localizan a Mujer Inconsciente en Cine de Puebla; Investigan Posible Abuso

El gerente y empleados de limpieza hallaron a la víctima originaria de Oaxaca en una situación vulnerable al interior de una sala de proyecciones

Hallan a mujer intoxicada en cine de Angelópolis en Puebla; Investigan posible abusoHallan a mujer intoxicada en cine de Angelópolis. Foto: Facebook San Jerónimo Caleras, Puebla

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Mujer en estado vulnerable hallada en cine de Angelópolis, Puebla. Presentaba signos de intoxicación. Autoridades investigan posible agresión.

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