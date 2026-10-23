Una mujer fue localizada inconsciente y en estado vulnerable al interior de una sala de proyección en el cine del centro comercial de Angelópolis en Puebla.

De acuerdo a los hechos, un empleado de limpieza encontró a la persona semidesnuda por lo que dio aviso al gerente, mismo que notificó al personal de seguridad.

Al valorar los hechos, se solicitó el apoyo del cuerpo de emergencias puesto que la mujer tenía signos de intoxicación; más tarde, paramédicos del Servicio de Urgencias Médico Avanzado (SUMA) brindaron primeros auxilios a la fémina.

De acuerdo a los técnicos en urgencias médicas, la mujer fue diagnosticada con intoxicación farmacológica, por lo que fue trasladada a un hospital.

Asimismo, se dio a conocer que la mujer puedo haber sido víctima de alguna agresión sexual, sin embargo, esta información deberá ser corroborada con su testimonio y los resultados de los estudios.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima es originaria del estado de Oaxaca y actualmente trabajaba en el cine ubicado en Angelópolis.

Las autoridades competentes fueron notificadas por el hecho por lo que policías estatales y municipales arribaron al punto; por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido y procurar la justicia para la víctima

Con información de N+

MCS