Accidentes

Hallan a Mujer Sin Vida en Obra de Construcción de Puebla; Sufrió Posible Caída

María Ines 'N' murió en el Residencial La Vista Country Club de San Andrés Cholula, se sabe que presentaba lesiones traumáticas

Muere mujer por una aparente caída en el Residencial La Vista de Puebla.Localizan a una mujer sin vida en el Residencial La Vista de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Una mujer fue encontrada muerta en una construcción en Puebla. María Ines S. G., de 43 años, sufrió lesiones traumáticas. La Fiscalía investiga los hechos.

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