Hallan a Mujer Sin Vida en Obra de Construcción de Puebla; Sufrió Posible Caída

Una mujer perdió la vida tras presuntamente caer de un edificio en construcción al interior del Residencial La Vista Country Club ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl en San Andrés Cholula, Puebla.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades por lo que la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) notificó a los elementos de la Policía Municipal para que se trasladaran al lugar.

Minutos después, arribaron paramédicos de San Andrés Cholula para valorar a la mujer que se encontraba entre los escombros, lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a los técnicos en urgencias médicas, la fémina presentaba lesiones traumáticas aparentemente compatibles con una caída de gran altura.

La víctima fue identificada como María Ines S. G. de 43 años años de edad, quien presuntamente había sido reportada como desaparecida un día antes; cabe destacar que la mujer era residente del Residencial La Vista Country Club.

Derivado a los hechos, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar inicio a una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte.

La zona en el Residencial La Vista Country Club permaneció restringida mientras el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de cadáver y la recolección de evidencias.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula emitió un comunicado para confirmar los hechos y corroboró su compromiso con colaborar con las autoridades competentes.

Con información de N+

MCS