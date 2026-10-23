Seguridad

Confirman Avistamiento de Cocodrilo en la Frontera de Coahuila y Texas

El alcalde de Eagle Pass recomendó a la población extremar precauciones y evitar acercarse al reptil

Confirman Avistamiento de Cocodrilo en la Frontera de Coahuila y TexasEl cocodrilo fue captado en las aguas del río Bravo. Foto: Mayor Aaron Valdez

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