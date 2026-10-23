Confirman Avistamiento de Cocodrilo en la Frontera de Coahuila y Texas

El alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, confirmó el avistamiento de un enorme cocodrilo en las aguas del río Bravo, en la zona fronteriza entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas.

El funcionario texano observó al animal durante un recorrido que realizó en compañía de agentes de la Patrulla Fronteriza. Durante el trayecto, logró captar imágenes del ejemplar con su teléfono celular, lo que permitió documentar su presencia en el cauce del río que divide a ambas ciudades fronterizas.

Ante este avistamiento, Valdez recomendó a la población de ambos lados de la frontera extremar precauciones y evitar acercarse al animal, con el propósito de prevenir posibles ataques. También se recomienda mantenerse alejado de las orillas del río y evitar ingresar al agua en los puntos donde pudiera encontrarse el ejemplar.

El alcalde señaló que las autoridades estadounidenses realizan patrullajes constantes en la franja fronteriza y que se han registrado avistamientos en distintos puntos de la zona. Por ello, no descartó la posibilidad de que pudiera tratarse de varios ejemplares, aunque esta situación tendría que ser confirmada por las autoridades correspondientes.