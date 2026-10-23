Camioneta Choca Contra Camión de Pasajeros en Múzquiz, Coahuila; Hay 1 Muerto

Una persona murió y varias más resultaron lesionadas durante un accidente vial registrado la madrugada de este jueves en la carretera El Sauz-Palau, a la altura del poblado de Las Esperanzas, en Coahuila. El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender a los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni los nombres de los lesionados. De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cuando una camioneta chocó contra un camión de pasajeros en el que, presuntamente, viajaban personas con destino a una mina.

Tras el impacto, la camioneta comenzó a incendiarse, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de Bomberos para atender la emergencia y evitar mayores riesgos en la zona.

Debido a las maniobras de rescate y control del fuego, la circulación vehicular fue cerrada temporalmente en el tramo carretero. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia lograron llegar hasta la persona que se encontraba en el interior de la unidad, se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades deberán determinar las causas del accidente, mientras se espera que se proporcione mayor información sobre las personas involucradas.