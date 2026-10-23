Accidentes

Camioneta Choca Contra Camión de Pasajeros en Múzquiz, Coahuila; Hay 1 Muerto

Bomberos cerraron la circulación en la vialidad porque un vehículo comenzó a incendiarse tras el accidente

Camioneta Choca Contra Camión de Pasajeros en Múzquiz, Coahuila; Hay1 MuertoEl accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+