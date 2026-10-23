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FMF Crea Comité Técnico Para Fortalecer el Arbitraje en la Liga MX

El organismo rector del futbol mexicano anunció varias medidas, que requieren el apoyo de todos los equipos

El árbitro Luis Enrique Santander muestra la tarjeta roja durante un partido de la Liga MX.El árbitro Luis Enrique Santander muestra la tarjeta roja durante un partido de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

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