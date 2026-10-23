FMF Crea Comité Técnico Para Fortalecer el Arbitraje en la Liga MX

Con la finalidad de mejorar y fortalecer el arbitraje, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que se pondrán en marcha acciones para mejorar los criterios reglamentarios en la Liga MX. Un plan importante, justo cuando se acerca la Liguilla del Torneo Apertura 2026.

Fue el comisionado Mikel Arriola quien instruyó a la FMF y a la Comisión de Árbitros para que, en coordinación con la Liga MX, fortalezcan el trabajo que realizan los árbitros mexicanos. Para ello se implementan 4 ejes, entre los que destaca la creación de un Comité Técnico en el que participarán todos los clubes.

Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol detalló los 4 puntos a seguir para ese fortalecimiento y son los siguientes:

Fortalecer los incentivos de certificación internacional, el desempeño en la Liga y el proceso de designación arbitral.

Seguir con el trabajo de afinación de criterios arbitrales, que además deberán comunicarse a los silbantes en su proceso de capacitación y también a los clubes.

Homologar los reportes arbitrales de los incidentes o indisciplinas que se presenten en los partidos.

Poner en marcha un Comité Técnico de Arbitraje con la participación de los clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes, para fortalecer la comunicación y mejorar el arbitraje mexicano.

Además, se dejó en claro que tanto la FMF como la Comisión de Árbitros deberán reportar de manera permanente a Mikel Arriola como va evolucionado este plan para fortalecer el arbitraje mexicano.

Hay que señalar que el trabajo de los silbantes ha estado en el ojo del huracán en las semanas recientes, luego de varias decisiones polémicas. Una de ellas fue un claro penal que el silbante no marcó en el duelo América vs Monterrey en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

La más reciente fue la expulsión de Nathan Silva, defensa de Pumas, en el minuto 2 del juego contra Santos en la Jornada 13 que se jugó a media semana. Los analistas consideran que fue exagerada la tarjeta roja, que era suficiente con la marcación de penal a favor de los locales.

Lo más preocupante es que la Liguilla está a la vuelta de la esquina y los clubes mexicanos no están tranquilos con el nivel que han mostrado los silbantes a lo largo del torneo, sobre todo porque muestran criterios diferentes en jugadas similares.

Con información de N+