Luna Llena de Octubre 2026: ¿A Qué Hora Ver la Luna de Cazador en su Punto Máximo?

Los amantes de la astronomía tienen una cita este domingo con la Luna de Cazador, que no es otra que la luna llena de octubre que este 2026 estará cerca de las estrellas Sheratan y Hamal.

Se trata de la segunda luna llena tras el equinoccio de otoño, considerada una de las más bellas, y en una nota previa te explicamos qué fenómeno hace que se vea más grande.

La Luna de Cazador es la antepenúltima en el Calendario de Lunas Llenas de 2026, y si aún no estás familiarizado con su significado debes saber que está relacionada con las tribus antiguas de Norteamérica.

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¿Cuándo y a qué hora alcanza su punto máximo la Luna de Cazador?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) tiene calendarizada la luna llena de octubre para el domingo 25.

En Ciudad de México, el plenilunio se alcanzará el 25 de octubre a las 22:12 horas, aunque el mejor momento para observar a la luna será a su salida ese domingo, alrededor de las 17:40 horas.

Será durante el atardecer cuando se vea casi completamente iluminada, lo que dará oportunidad de tomar mejores fotos de su presencia en el cielo.

Dado que las condiciones meteorológicas juegan un papel trascendental en la observación de la luna y otros cuerpos celestes, vale la pena consultar el pronóstico del tiempo para la tarde y noche del domingo 25.

Apenas unos días más tarde, la luna coincidirá con las Pléyades, también conocidas como Las Siete Hermanas. Se trata de un grupo de seis a siete estrellas de aspecto difuso que son visible por el ojo humano a simple vista.

¿Por qué a la Luna Llena de Octubre se conoce como Luna de Cazador?

Tal como te explicamos en una nota previa, este nombre responde a la publicación el Almanaque del Granjero, una publicación dirigida a este sector de la población que utilizaba la astronomía como herramienta para establecer las temporadas de caza o cosecha.

De ahí que se hayan popularizado los nombres que se dan a las distintas Lunas Llenas a lo largo del año, por ejemplo en septiembre se le conoce como Luna de Cosecha.

Mientras que el próximo mes, que habrá Superluna, recibirá el nombre de Luna de Castor.