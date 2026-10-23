Astronomía

Luna Llena de Octubre 2026: ¿A Qué Hora Ver la Luna de Cazador en su Punto Máximo?

Aunque la Luna se concibe como una visitante nocturna, a menudo es visible durante el día de forma tenue según su fase y época del año.

Luna Llena de Octubre 2026, también conocida como Luna de Cazador.Este fin de semana el cielo nocturno deleitará con la Luna Llena de octubre, a la que se conoce como Luna de Cazador. Foto: Reuters.
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