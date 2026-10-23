Un hombre fue vinculado a proceso en Parras de la Fuente, Coahuila, por su presunta participación en el traslado de una carga de droga, luego de las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, el caso está relacionado con el aseguramiento de aproximadamente 757 kilogramos de marihuana, cuyo traslado fue objeto de las indagatorias para establecer la posible participación del imputado en estos hechos.

Tras analizar los elementos presentados durante el procedimiento judicial, las autoridades determinaron vincularlo a proceso, por lo que deberá continuar sujeto al procedimiento correspondiente mientras se desarrollan las investigaciones.

La situación jurídica del hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales, que darán seguimiento al caso para determinar su posible responsabilidad.