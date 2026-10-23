Seguridad

Vinculan a Hombre por Trasladar 757 Kilos de Marihuana en Parras, Coahuila

La situación jurídica del imputado quedó a disposición de las autoridades judiciales

Vinculan a Hombre por Trasladar 757 Kilos de Marihuana en Parras, CoahuilaUn hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el traslado de una carga de droga. Foto:FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+