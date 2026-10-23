Seguridad

Mujer a 12 Años de Cárcel por Transportar Migrantes en Sonora

La sentenciada fue arrestada en flagrancia cuando viajaba acompañada por 4 personas originarias de Guatemala, entre ellas 2 menores de edad

Mujer a 12 Años de Cárcel por Transportar Migrantes en SonoraMujer a 12 Años de Cárcel por Transportar Migrantes en Sonora. Fotos: FGR

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