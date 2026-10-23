Mujer a 12 Años de Cárcel por Transportar Migrantes en Sonora

Cárcel por 12 años y una multa de 814 mil 275 pesos recibió Brenda 'N', luego de que la Fiscalía General de la República obtuviera una sentencia condenatoria en su contra por el delito de transporte de migrantes.



La detención ocurrió en febrero de 2024, en el punto de revisión estratégico de Querobabi, municipio de Opodepe, sobre la carretera federal número 15, tramo Hermosillo-Santa Ana.



Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional arrestaron en flagrancia a la ahora sentenciada.



De acuerdo con la investigación, Brenda 'N' viajaba en un vehículo acompañada de cuatro personas de nacionalidad guatemalteca, entre ellas dos menores de edad.



Al llegar al área de revisión, se detectó que los pasajeros manifestaron no contar con los permisos correspondientes para acreditar su estancia legal en México.



Tras recibir el informe, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones correspondientes y reunió los elementos que permitieron continuar el proceso penal hasta obtener la sentencia condenatoria.



La mujer deberá cumplir la condena en el Centro de Reinserción Social Femenil 1, en Hermosillo.