Seguridad

Vendedor de Hot Dogs Arroja Aceite Hirviendo a Dos Agentes de la AMIC en Hermosillo

El detenido los atacó luego de que intentaban capturarlo mediante una orden de aprehensión por presunto abuso en la colonia Las Lomas, al sur de la ciudad

Vendedor de Hot Dogs Arroja Aceite Hirviendo a Dos Agentes de la AMIC en HermosilloVendedor de Hot Dogs Arroja Aceite Hirviendo a Dos Agentes de la AMIC en Hermosillo. Foto: FGJES

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