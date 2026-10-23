Vendedor de Hot Dogs Arroja Aceite Hirviendo a Dos Agentes de la AMIC en Hermosillo

Dos agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal resultaron con quemaduras de segundo grado luego de ser atacados con aceite hirviendo por un vendedor de hot dogs al que intentaban detener con orden de aprehensión por el delito de violación, en la colonia Las Lomas, al sur de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la agresión ocurrió la noche del jueves en una carreta de hot dogs que el detenido instalaba en la esquina del bulevar Paseo Las Lomas y la calle Paricutín, donde los agentes localizaron a Héctor Manuel “N”, de 40 años, quien era requerido por la autoridad judicial.

Cuando los elementos ministeriales se identificaron y le informaron el motivo de su presencia, el hombre reaccionó de manera agresiva y les arrojó aceite utilizado para preparar alimentos, con la intención de evitar su detención. Al lugar acudieron más agentes de la AMIC en apoyo y lograron asegurarlo.

Uno de los elementos sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo, hombro y pierna izquierdos, mientras que el segundo presentó lesiones de la misma gravedad en ambos brazos. Ambos recibieron atención médica especializada.