Adolescente Arrestado por Golpear a su Madre por unas Monedas en Hermosillo

Un adolescente de 14 años fue arrestado por presuntamente golpear, empujar y tirar al suelo a su propia madre para intentar arrebatarle unas monedas, en un caso de violencia familiar ocurrido en la colonia Las Lomas, al sur de Hermosillo.



Los hechos sucedieron a las 14:30 horas del jueves, en una vivienda ubicada en la calle Provincia Pontevedra, donde la mujer, de 42 años, reportó que su hijo la agredió e intentó quitarle el dinero, por lo que el menor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.



En un segundo caso, Jorge Francisco 'N', de 30 años, fue aprehendido al ser señalado por su esposa, de 37 años, de agredirla física y verbalmente en la colonia Real del Carmen.



De acuerdo con el reporte, la mujer acusó a su esposo de jalonearla, empujarla y agredirla verbalmente, por lo que decidió presentar la denuncia ante la autoridad investigadora, para que responda por el delito de violencia familiar.