Seguridad

Adolescente Arrestado por Golpear a su Madre por unas Monedas en Hermosillo

El joven presuntamente la agredió, empujó y la tiró al suelo en un domicilio de la colonia Las Lomas, al sur de la capital sonorense

Adolescente Arrestado por Golpear a su Madre por unas Monedas en HermosilloAdolescente Arrestado por Golpear a su Madre por unas Monedas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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