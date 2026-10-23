Sociedad

Transportistas Anuncian Posible Paro Nacional para Este Lunes; Esto se Sabe

Entre las principales inconformidades del sector se encuentran la inseguridad en las vías federales, los asaltos a operadores y las presuntas extorsiones

Transportistas Anuncian Posible Paro NacionalTransportistas Anuncian Posible Paro Nacional. Foto: N+

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Paro nacional de transportistas el lunes 26: inseguridad, robos y extorsiones en carreteras son las causas.

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