Transportistas Anuncian Posible Paro Nacional para Este Lunes; Esto se Sabe

El sector transportista anunció un paro nacional a partir del próximo lunes 26 de octubre, como medida de presión para exigir mayor seguridad en las carreteras, frenar los robos y las extorsiones, así como atender las demandas económicas y fiscales que enfrenta la industria.

De acuerdo con información publicada este viernes, representantes de distintas organizaciones del autotransporte respaldaron la movilización, que se prevé iniciar a las 08:00 horas del lunes.

Entre las agrupaciones mencionadas se encuentran la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO).

Entre las principales inconformidades del sector se encuentran la inseguridad en las vías federales, los asaltos a operadores, las presuntas extorsiones, el deterioro de las carreteras y los cambios en los estímulos fiscales que, aseguran, afectan sus costos de operación.

En Tamaulipas, permanece pendiente confirmar la participación de transportistas locales, así como los posibles puntos de concentración y las afectaciones a las carreteras y los cruces internacionales de la frontera.