Sheinbaum Aclara que No Desaparece la Modalidad 40 del IMSS y Explica Cuál Es el Ajuste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no desaparece.

En la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, la presidenta aseguró que solo se tomaron medidas para evitar fraudes o abusos en la modalidad 40.

“No se cancela la modalidad 40, a lo mejor hubo un mal entendimiento, la modalidad 40 que está garantizada en la ley continúa, se tomaron medidas para evitar fraudes”, indicó.

Explicó que la decisión que se tomó en el Consejo del IMSS, y que ya fue publicada, son medidas para evitar que se haga fraude con esta forma de pensión, por lo que no tiene que pasar por el Congreso, porque no desaparece.

“Sí (queda acotada), todas las medidas que se tengan que tomar para evitar que alguien a quien no le corresponde la modalidad 40 se pensione con esa modalidad o que haya abusos”, destacó la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que se trata de limitar los abusos y fraudes, así como evitar que la modalidad 40 se utilizada por personas que no tiene ese derecho, ya que se encontraron muchos casos de personas que nos les correspondía y se les dio.

“Una modalidad que puede representar pensiones de 80 mil, 90 mil pesos al mes”, dijo.

“Eso hizo el consejo del IMSS, no es que desaparezca la modalidad 40 o se cambie el sentido de la ley”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que bajo la modalidad 40 se respetan los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos y se establecen nuevas condiciones para futuras incorporaciones, entre ellas:

Salario de inscripción: El último salario registrado ante el IMSS más una UMA.

Sin retroactivos: La inscripción corre desde el día de la solicitud.

Independientes: Siguen cotizando en su esquema, pero sin combinarlo con la modalidad 40.

Con información de N+