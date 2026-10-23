Política

Sheinbaum Aclara que No Desaparece la Modalidad 40 del IMSS y Explica Cuál Es el Ajuste

La Presidenta indicó que la medida no tiene que pasar por el Congreso porque sigue bajo otros lineamientos

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026. Foto: Presidencia

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La modalidad 40 del IMSS sigue vigente. Sheinbaum explica ajustes para evitar abusos. Conoce los detalles de esta importante decisión.

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