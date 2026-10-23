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Así Evitas Marcha de la UAM que Afecta Tlalpan: Ruta y Alternativa a Cierre Vial

La comunidad estudiantil se movilizará para exigir mejoras en servicios e instalaciones

Instalaciones del a UAM Xochimilco.Instalaciones del a UAM Xochimilco. Foto: Cuartoscuro

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