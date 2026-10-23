Así Evitas Marcha de la UAM que Afecta Tlalpan: Ruta y Alternativa a Cierre Vial

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, tiene prevista una marcha este viernes, a las 12:00 horas, con destino a la Rectoría General de la institución, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

El contingente partirá de las instalaciones de la UAM Xochimilco, situadas en Calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán, y avanzará hacia Prolongación Canal de Miramontes número 3855, colonia Los Colorines, donde se encuentra la Rectoría General.

La protesta podría afectar la circulación en las inmediaciones del recorrido, particularmente en la zona sur de la capital. El aforo estimado es de 100 personas, aunque no se descarta que se sumen integrantes de otros comités estudiantiles, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como alternativas viales puedes considerar la Calzada de Tlalpan o Periférico Sur.

La movilización tiene como objetivo exigir el cumplimiento de su pliego petitorio, que contempla demandas relacionadas con los servicios y las condiciones de las instalaciones universitarias.

Entre sus exigencias se encuentran el funcionamiento pleno de la biblioteca, el abastecimiento de insumos en los sanitarios, el acceso libre a internet, el mantenimiento de las áreas deportivas y la desprivatización del Centro de Lenguas Extranjeras.

FBPT