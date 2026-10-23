Marchas

¿A Qué Hora Inicia la Marcha UAM Hoy? Zona Afectada por Protesta de Estudiantes en CDMX

Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana se moviliza este viernes para exigir cumplimiento de pliego petitorio

Estudiantes de varias instituciones, entre ellas la UAM, marchan el 2 de octubre 2019 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstudiantes de varias instituciones, entre ellas la UAM, marchan el 2 de octubre 2019 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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