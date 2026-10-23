¿A Qué Hora Inicia la Marcha UAM Hoy? Zona Afectada por Protesta de Estudiantes en CDMX

Este viernes, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizará una marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se espera un nuevo día de afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te informamos a qué hora y dónde será la movilización, para que tomes precauciones y evites las afectaciones por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre las demás protestas previstas para este viernes, así como la situación que prevalece en el Metro capitalino y demás sistemas de transporte público.

A esta hora inicia Marcha UAM

De acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha partirá de la alcaldía Coyoacán y se dirigirá a Tlalpan.

Alrededor de las 12:00 horas, los estudiantes se concentrarán en la UAM Xochimilco, ubicada sobre Calzada del Hueso número 1100, en la colonia Villa Quietud, Coyoacán.

De ahí avanzarán en marcha rumbo a la Rectoría General de la UAM, en Prolongación Canal de Miramontes Numero 3855, colonia Los Colorines, Tlalpan.

¿Cuál es la demanda de los estudiantes?

Según los datos de la agenda, la movilización será para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio que incluye el funcionamiento pleno de la biblioteca, insumos en sanitarios e internet libre.

Así como mantenimiento de áreas deportivas y la desprivatización del Centro de Lenguas Extranjeras.

La SSC no descartó que se sumen en apoyo otros comités estudiantiles y previó la participación de 100 personas en la marcha.

SPB