Seguridad

Aseguran Armas Durante Cateos en Puebla y CDMX; Detienen a ‘Gato’ y ‘Chayo’

Las capturas se lograron luego de operativos simultáneos

Armas aseguradas durante cateos en Puebla y EdomexArmas aseguradas durante cateos en Puebla y Edomex. Foto: Gabinete de Seguridad

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativos simultáneos en Puebla y CDMX logran la captura de 'Gato' y 'Chayo'. Se confiscaron 37 armas, incluidas de fabricación artesanal. Infórmate sobre este importante avance en seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+