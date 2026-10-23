Aseguran Armas Durante Cateos en Puebla y CDMX; Detienen a ‘Gato’ y ‘Chayo’

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención de cuatro personas, entre ellas Silvio ‘N’, alias ‘Gato’ y Javier Zadid ‘N’, alias ‘Chayo’, así como el aseguramiento de armas de fuego, durante catos en Puebla y Ciudad de México (CDMX).

Las detenciones se lograron luego de que se ejecutaron cinco órdenes de cateo simultáneas en ambas entidades, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir el tráfico y la fabricación ilegal de armas.

Detenidos durante cateos en Puebla y Edomex. Foto: Gabinete de Seguridad

En los operativos simultáneos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 4 Hombres Señalados por Tráfico Ilegal de Armas tras Cateos en CDMX y Puebla

Mediante redes sociales, se detalló que Silvio ‘N’, alias ‘Gato’, es investigado por su participación en actividades relacionadas con la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego. En el inmueble donde fue detenido se localizaron armas de diversos calibres, incluidas armas de fabricación artesanal, así como maquinaria y materiales utilizados para su elaboración.

Mientras que Javier Zadid ‘N’, alias ‘Chayo’, está vinculado con una organización delictiva investigada por tráfico de armas, venta de droga y otros delitos. Durante los cateos se aseguraron 37 armas de fuego, incluidas seis de fabricación artesanal, así como cartuchos, maquinaria para la fabricación de armas y diversas dosis de droga.

Cabe destacar que en lo que va de la presente administración, las instituciones del Gabinete de Seguridad han asegurado más de 36 mil armas de fuego en todo el país.

Con información de N+