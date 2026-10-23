Detienen a Cinco Personas por Extorsión y Falsos Retenes en Teotihuacán y Acolman

Cinco personas relacionadas con actividades de extorsión y secuestro fueron detenidas en Teotihuacán, Estado de México, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, informó el Gabinete de Seguridad de México.

Están vinculados con un grupo delictivo que opera en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

Las autoridades señalaron que los implicados utilizaban uniformes, logotipos y códigos institucionales falsificados para aparentar que pertenecían a alguna corporación oficial y así interceptar a sus víctimas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La intervención forma parte de las acciones conjuntas para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, así como para identificar y detener a personas que se hacen pasar por integrantes de instituciones de seguridad.

Durante la detención de las cinco personas, las autoridades decomisaron diversos objetos que presuntamente estaban relacionados con las actividades del grupo delictivo.

Entre lo asegurado se encuentran 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares y un vehículo. También fueron localizadas 15 dosis de marihuana, una bolsa con una sustancia identificada como cristal y diversa documentación.

Los objetos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

FBPT