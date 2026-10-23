Seguridad

Detienen a Cinco Personas por Extorsión y Falsos Retenes en Teotihuacán y Acolman

Utilizaban uniformes e insignias apócrifas para instalar puntos de revisión

Detenidos por extorsión en AcolmanDetuvieron a cinco personas relacionadas con delitos de extorsión en Acolman y Teotihuacán. Foto: Gabinete de Seguridad

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