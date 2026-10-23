Seguridad

García Harfuch Destaca Nivel Más Bajo de Percepción de Inseguridad en 13 Años en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana refiere que los avances son importantes, “sin embargo hay mucho por hacer”

Omar García Harfuch en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, el 13 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroOmar García Harfuch en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, el 13 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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