García Harfuch Destaca Nivel Más Bajo de Percepción de Inseguridad en 13 Años en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó los avances reportados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A través de redes sociales, indicó que, según los datos, en septiembre 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

De igual manera, indicó que 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad, en comparación con septiembre del año pasado.

Otros avances referidos en la encuesta y subrayados por el funcionario fueron: que la población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.

Además, la atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024, y la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

En este panorama, García Harfuch comentó que el Gabinete de Seguridad sigue fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad con más inteligencia, investigación, atención a las causas y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

Enfatizó también que los avances reportados en la ENSU son importantes, pero expresó que “hay mucho por hacer”.

El titular de la SSPC agregó que la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es “seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”.

SPB