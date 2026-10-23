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Sí Hay Marcha de Trabajadores del IMSS en CDMX: Ruta de la Protesta

Los manifestantes exigen aumento del 10% al salario tabular, así como mejores condiciones laborales

Marcha de trabajadores del IMSS en CDMXMarcha de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En el Día de la Médica y el Médico, trabajadores del IMSS marchan en CDMX por un aumento del 10% y mejores condiciones. La protesta parte del Ángel al Zócalo. Infórmate.

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Sí Hay Marcha del IMSS en CDMX Hoy Viernes 23 de Octubre 2026: Ruta de la Protesta de Trabajadores | N+