Sí Hay Marcha de Trabajadores del IMSS en CDMX: Ruta de la Protesta

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen este viernes su jornada de protestas en la Ciudad de México, luego de que el pasado 21 de octubre rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8%, 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores de la sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social protestan en el marco del “Día de la Médica y el Médico”, con la caminata anual en soledad y silencio 2026, bajo la consigna “Mucho decimos, nada escuchan”.

El objetivo es exigir un aumento justo del 10% al salario tabular, un Congreso Nacional Extraordinario, jubilación mutualista con los beneficios de la Ley del IMSS de 1973, abasto integral de medicamentos y material médico, así como la adquisición de equipo (tomógrafos y ultrasonidos), la realización de análisis y la contratación de más médicas, enfermeras y especialistas.

Ruta de marcha de trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores de la sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se concentraron a las 7:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

La ruta tradicional es Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, calle 5 de Mayo, para llegar a la Plaza de la Constitución.

No se descarta se sumen en apoyo otras secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Cabe destacar que los inconformes anunciaron que el próximo viernes 30 de octubre harán una megamarcha en el país, así como una Asamblea Nacional el sábado 31 de octubre.

También, mantienen un plantón desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que otro grupo se mantiene, desde el pasado 8 de octubre, en oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Con información de N+

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