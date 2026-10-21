Marchas

Trabajadores del IMSS Rechazan Propuesta de Aumento Salarial y Mantienen Marcha en CDMX

Los inconformes aseguran que la lucha se mantiene

Protesta de trabajadores del IMSS en CDMXProtesta de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Inaceptable: IMSS rechaza el 4% a tabulador. La marcha sigue en pie en CDMX. ¿Qué buscan los trabajadores en el Congreso extraordinario?

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