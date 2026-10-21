Trabajadores del IMSS Rechazan Propuesta de Aumento Salarial y Mantienen Marcha en CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8% anunciada hoy por el director del instituto, Zoé Robledo.

No te pierdas el Liveblog de N+ con toda la información de las protestas de trabajadores del IMSS en CDMX y otras ciudades, quienes exigen un aumento salarial del 10%, entre otras demandas.

Cabe recordar que el director del IMSS explicó que la propuesta inicial contemplaba un aumento de 6.8%, pero fue modificada después de que los trabajadores manifestaran, en una consulta convocada por el sindicato, que el incremento no era suficiente.

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El plan también contempla acciones para mejorar el abasto de medicamentos e insumos, modernizar almacenes y farmacias, digitalizar procesos y dotar de equipo básico a los servicios médicos.

Trabajadores del IMSS mantienen marcha hoy en CDMX

Ante la propuesta, Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, aseguró que es inaceptable el 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación.

“En este momento están subiendo cuatro por ciento al parecer al tabulador, nos parece una burla, nos parece igual de raquítico que el primer ofrecimiento, nos parece que no es nada que tenga que ver con lo que estamos pidiendo en nuestro pliego petitorio, donde por supuesto un Congreso extraordinario es la primera fase de esta negociación, ni siquiera han volteado a vernos, de manera tal que les queremos decir a todos los compañeros del país que la lucha se mantiene”, indicó.

También informó que los edificios del IMSS tomados por los trabajadores seguirán así y que continuarán con las movilizaciones, iniciando con la de hoy en la Ciudad de México, que saldrá a las 15:00 horas del Centro Médico Siglo XXI, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Consulta aquí las calles cerradas y alternativas viales a la protesta.

Con información de N+