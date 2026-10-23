Metro CDMX Suspende Servicio Hoy: ¿Qué Estaciones Están Cerradas?

Toma tus precauciones: el Metro de la Ciudad de México (CDMX) suspendió servicio hoy; aquí te decimos qué estaciones están cerradas este viernes.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

Desde la noche del jueves, se registró una falla en una catenaria en la Línea A, por lo que el servicio fue suspendido en ambos sentidos de las estaciones Canal de San Juan, Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta.

La mañana de hoy, cientos de personas se vieron afectadas por el cierre de las estaciones en la Línea A. Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyaron con el traslado de los usuarios del Metro en el tramo Canal de San Juan-Santa Marta.

Durante las primeras horas de operación de la Línea A solo estuvieron abiertas las estaciones Pantitlán, Agrícola Oriental, Los Reyes y La Paz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Está Hoy el Servicio de la Línea A del Metro CDMX

Alrededor de las 08:00 horas, Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que el servicio volvió a la normalidad en toda la Línea A, de Pantitlán a La Paz, luego de varias horas de trabajos para restablecer la operación.

“Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro, quienes laboraron durante toda la noche para recuperar el servicio. Una vez más, la Familia Metro demuestra su entrega, compromiso y enorme vocación de servicio”, afirmó el funcionario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El director del Metro también agradeció a las unidades de RTP que colaboraron con el traslado de los pasajeros durante la contingencia en la Línea A.

Con información de N+.

RMT