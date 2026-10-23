Transporte público

Metro CDMX Suspende Servicio Hoy: ¿Qué Estaciones Están Cerradas?

Autobuses RTP brindaron servicio provisional para los pasajeros afectados

Pasajeros afectados por cierre de estaciones en Linea A del Metro CDMXPasajeros afectados por cierre de estaciones en Linea A del Metro CDMX. Foto: N+

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Servicio del Metro CDMX en Línea A, interrumpido desde anoche. Estaciones afectadas: Canal de San Juan, Tepalcates y más. RTP al rescate. Detalles aquí.

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