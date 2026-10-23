Sheinbaum Revela Momento de Tensión con ‘Maru’ Campos por Tema de Agentes de la CIA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre la reunión que sostuvo en septiembre con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) durante un operativo para desmantelar un laboratorio en la comunidad El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril de 2026.

En la conferencia mañanera de este viernes, la mandataria reveló que durante el encuentro, en el Aeropuerto de Chihuahua, se vivieron momentos de tensión: "Levantamos la voz en algún momento".

“Ella me reclamó de por qué la había acusado de traición a la patria. Yo le dije: No, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso, de acorde con la Ley de Seguridad Nacional”, relató Sheinbaum Pardo.

Cuando la mandataria habló sobre el ingreso de los agentes de la CIA a México, Maru Campos dijo: “No fui yo, fue mi exfiscal”.

“Pero no solo me dijo eso. Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos, cuando movió al exfiscal”, César Jaúregui, quien está preso en el penal de El Altiplano y fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público en Chihuahua, tras el operativo contra el narcotráfico en El Pinal.

Ante las revelaciones de Maru Campos sobre César Jaúregui, Sheinbaum Pardo le dijo a la gobernadora de Chihuahua: "Procede como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley".

Luego de la reunión, la relación entre la presidenta de México y la gobernadora de Chihuahua se mantiene institucional. “Te ayudamos en todo lo que necesites”, dijo Sheinbaum Pardo a Maru Campos.

Finalmente, la mandataria descartó que este caso haya afectado la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Subrayó que “tiene que haber apoyo, porque independientemente de cualquier cosa, los habitantes de Chihuahua tienen que tener al gobierno federal con todos los servicios y todo el apoyo que requieran”.