Política

Sheinbaum Revela Momento de Tensión con ‘Maru’ Campos por Tema de Agentes de la CIA

La presidenta de México y la gobernadora de Chihuahua se reunieron en septiembre para hablar sobre el operativo donde presuntamente participaron agentes estadounidenses

Conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026. Foto: Presidencia

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Reunión tensa entre Sheinbaum y Campos por la CIA en México. ¿Qué revelaciones salieron a la luz sobre el exfiscal de Chihuahua? Infórmate aquí.

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