Detienen a Cleofas 'N', Director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata

El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Cleofas Juárez Lara, fue detenido este viernes en el estado de Tabasco.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó que este viernes se llevaron a cabo cateos que derivaron en la captura del funcionario y otras personas más.

"Los mencionados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Cleofas "N" fue capturado cerca de las 3:15 horas de este viernes 23 de septiembre en el municipio.

Luego del cateo que derivó en su detención, Juárez Lara fue trasladado vía terrestre a la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Registro de la detención de Cleofas Juárez, jefe de la Policía. Foto: Registro Nacional de Detenciones

El operativo encabezado por la Fiscalía de Tabasco se realizó en coordinación con elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

TLS