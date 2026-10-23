Seguridad

Detienen a Cleofas 'N', Director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata

La Fiscalía de Tabasco confirmó la captura del funcionario en el municipio y de otras personas más

Cleofas Juárez, director de Seguridad de Emiliano ZapataCleofas Juárez, director de Seguridad de Emiliano Zapata fue detenido. Foto: Gobierno municipal de Emiliano Zapata

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