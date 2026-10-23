Detienen en Puebla a Hombre Investigado por Secuestro Exprés Agravado en Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en colaboración con autoridades de Tlaxcala, lograron la localizar a un hombre que era buscado por el delito de secuestro exprés agravado y robo calificado.

El hecho delictivo presuntamente cometido por Francisco 'N' ocurrió en el estado tlaxcalteca por lo que se solicitó una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras el 17 de septiembre de 2026, sin embargo, se desconocía su paradero.

El 15 de octubre de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala solicitó la colaboración de su homóloga de Puebla para ubicar al imputado, esto derivado a que se contaba con información de que el hombre se encontraba en territorio poblano.

Como resultado de las labores de localización, el 21 de octubre de 2026, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en San Bernardino Tlaxcalancingo perteneciente al municipio de San Andrés Cholula.

Posteriormente, Francisco N. fue entregado a elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala, quienes realizaron su traslado para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y continuar con el procedimiento penal correspondiente.

Por otro lado, se dio a conocer que luego de permanecer 24 años en prisión, tres hombres fueron liberados por un delito ocurrido en Tlaxcala.

A pesar de que nunca tuvieron una sentencia condenatoria, Ricardo 'N', Sergio 'N' y Jorge 'N' permanecieron recluidos casi un cuarto de siglo en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la colonia San Mateo Xalpa, al sur de Ciudad de México.

Ante diversas irregularidades, en 2023 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) determinó que su reclusión era arbitraria y exigió su liberación.

Fue hasta este 21 de octubre de 2026 que un juez de Tlaxcala ordenó su liberación.

Con información de N+

MCS