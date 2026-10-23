Seguridad

Detienen en Puebla a Hombre Investigado por Secuestro Exprés Agravado en Tlaxcala

Francisco 'N' contaba con una orden de aprehensión en el estado tlaxcalteca por su probable responsabilidad en un robo calificado y otros delitos

Francisco 'N' detenido en Cholula tras ser buscado por secuestro en Tlaxcala.Francisco 'N' detenido en Puebla tras ser buscado por secuestro en Tlaxcala. Foto: FGE Puebla

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Francisco 'N', buscado por secuestro y robo en Tlaxcala, es arrestado en Puebla. La colaboración entre fiscalías fue clave para su captura.

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