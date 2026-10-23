Seguridad

Cierran Guardería del IMSS Dejando a Más de Cien Niños sin Servicio en León

La exdirectora de la institución señaló que se les avisó una noche antes del último día que se tendría abierta

Cierran Guardería del IMSS Dejando a Más de Cien Niños sin Servicio en León.Cierran Guardería del IMSS Dejando a Más de Cien Niños sin Servicio en León. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social dijeron que habían tenido reuniones con padres de familia para la reubicación de los menores en otras guarderías.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cierran Guardería del IMSS Dejando a Más de Cien Niños sin Servicio en León | N+