Cierran Guardería del IMSS Dejando a Más de Cien Niños sin Servicio en León

Más de un centenar de niños se quedaron sin guardería luego de que la guardería IMSS Cendi La Juliana, cerró repentinamente de un día para otro en León, Guanajuato.

El día 14 de octubre, a las 10:00 de la noche, el IMSS, que es departamento de guarderías, envía por correo electrónico a los usuarios la notificación de que el día 15 de octubre sería el último día de servicio para los menores dentro de la guardería, dijo Jennifer Chávez, exdirectora de la guardería.

Quien explico que la guardería habría intentado hacer firmar su finiquito al personal y no asumir el despido injustificado. A lo cual se negaron.

Había una persona que ya tenía como 20 tantos años en la guardería y le estaban ofreciendo alrededor de 8,000 pesos como un finiquito, como si nosotros hubiéramos firmado este la renuncia, cosa que pues no sucedió, aseguró Jennifer.

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La vocería del IMSS, informó que se sostuvieron reuniones con los padres de familia para poner a su disposición lugares en otras guarderías administradas directamente por el DIF.

Respecto de la situación laboral de los trabajadores, apuntó que esto es responsabilidad completamente del propietario

de la guardería.