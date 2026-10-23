Sociedad

Un Antes y Después por Huracán Otis en Acapulco: Jonathan y Marlon Sobrevivieron Hace Tres Años

El ciclón golpeó como nunca antes al puerto en 2023 y dejó un sinfín de historias de sobrevivientes

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A Tres Años del Huracán Otis, Marlon y Jonathan Recuerdan Cómo Sobrevivieron

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El huracán Otis marcó un antes y un después en Acapulco. Jonathan y Marlon vivieron para contarlo. Conoce cómo enfrentaron la furia del ciclón y sobrevivieron para compartir su relato.

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A Tres Años del Huracán Otis en Acapulco: Un Antes y un Después para Dos Amigos que Sobrevivieron | N+