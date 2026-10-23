Esto Es Lo Más Cerca que Estará el Huracán Vance: ¿Cuándo y en Qué Zona de México?

Vance, el ciclón tropical número 20 que se forma este año en el océano Pacífico, se convertirá en un poderoso huracán categoría 3 mientras avanza en dirección a México, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante ello, aquí en N+ te informamos qué tanto se acercará este fenómeno meteorológico a las costas mexicanas y cuáles serán sus efectos en el país.

Este sistema es el número 20 de la actual temporada de ciclones 2026 en el Pacífico, que empezó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert).

Así como dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

¿Dónde está el huracán Vance?

A las 09:00 horas (tiempo del centro de México), Vance se ubicó a 730 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 km al sur-sueste de Manzanillo, Colima.

Los datos del SMN indican que su desplazamiento es hacia el noroeste a solo 7 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Por su circulación lenta, el organismo pronosticó lluvias fuertes en el centro y suroeste de Michoacán y la costa de Guerrero, así como chubascos en Oaxaca.

También previó vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en la costa guerrerense.

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¿Qué tanto se acercará Vance a México?

De acuerdo con la trayectoria prevista, el punto más cercano sería a 145 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, el 28 de octubre, como huracán categoría 1. Estos son los pronósticos por día y hora:

23 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 2, a 675 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

24 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 3, a 600 km al sur-suroeste de Acapulco.

24 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 2, a 520 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

25 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 420 km al sur-suroeste de Zihuatanejo.

25 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 2, a 345 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

26 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 280 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

27 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 215 km al sur-suroeste de Punta San Telmo.

28 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 1, a 145 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

De tal manera, por el momento no se prevé que toque tierra en México, pero sus bandas nubosas sí ocasionarán lluvias, oleaje elevado y viento en los estados mencionados.

SPB