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Habrá Lluvias en Gran Parte del País: Se Esperan Precipitaciones en 27 Estados

Se espera ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y sureste del territorio nacional

Un grupo de personas realizan limpieza en una calle inundadaElementos de Protección Civil realizan limpieza tras las inundaciones en Nanchital, Veracruz. Foto: Facebook | AyuntamientoDeNanchital

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