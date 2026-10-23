Habrá Lluvias en Gran Parte del País: Se Esperan Precipitaciones en 27 Estados

Para este viernes, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuerte en el norte de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Chihuahua.

Además, existe la probabilidad de caída de aguanieve durante la noche y madrugada del sábado en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Habrá chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Mientras que la masa de aire frío que impulsó al frente número 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por último, el ciclón tropical Vance, frente a la costa de Guerrero, originará vientos y oleaje elevado en el mencionado estado.

En cuanto a las precipitaciones, éstas serán de distintas intensidades en el país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Tlaxcala y Morelos.

Respecto a las temperaturas máximas y mínimas, el termómetro oscilará desde los 0 hasta los 40 grados Celsius:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El clima en el Valle de México se espera de fresco a frío por la mañana; mientras que por la tarde, ambiente templado y condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y sin lluvias en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM