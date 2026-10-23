Dólar

Peso Vuelve a Retroceder: ¿Cómo Cotiza Dólar Estadounidense este Viernes?

La moneda local padeció el impacto de los datos de inflación en México y los riesgos generados por las crisis globales

Un billete de 100 dólares sobre una cama de más billetesLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+