Peso Vuelve a Retroceder: ¿Cómo Cotiza Dólar Estadounidense este Viernes?

El peso mexicano volvió a retroceder este viernes, registró una depreciación para sumar su séptima semana consecutiva de pérdidas, presionado por el desmantelamiento de operaciones de carry trade ante las expectativas de una reducción en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

La moneda nacional cotizaba en 18.7514 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.28%.

El movimiento coincidía con el fortalecimiento del dólar frente a una cesta de divisas, luego de que la moneda estadounidense alcanzara su nivel más bajo desde principios de mes.

En el ámbito económico nacional, se informó que la actividad económica desaceleró su ritmo de crecimiento durante agosto, aunque en menor medida de lo anticipado por el mercado.

Este indicador se publicó antes de que la próxima semana se den a conocer las cifras oportunas del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al tercer trimestre del año.

En el balance semanal, el peso acumuló una depreciación cercana al 1.5%, luego de que el jueves alcanzó las 18.8550 unidades por dólar, su nivel más débil desde septiembre de 2025.

Previamente, la divisa mexicana cayó el jueves nuevamente en el tipo de cambio un 0.22%, debido a las presiones globales y a los datos de la inflación en México.

A la presión cambiaria también contribuyó una menor disposición de los inversionistas a asumir riesgos, ante el resurgimiento de las preocupaciones en torno a la situación en Medio Oriente.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 18.7005 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.7005 pesos por dólar para este viernes.

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Con información de N+

ICM